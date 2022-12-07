‘Pitbulla saldırı’ iddiasıyla bir kişiyi öldüren polis ‘kasten öldürmek’ten tutuklandı

İstanbul Fatih’te pitbull cinsi iki köpekle kendisine saldırdığı iddia edilen gruba silahla ateş ederek bir kişinin ölümüne sebebiyet veren polis memuru tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Dün akşam saat 18.50 sıralarında görev mahalline gitmek üzere sivil kıyafetle Yenikapı Katip Kazım Mahallesi Langa Hisarı mevkisinde yürüyen polis memuru K.A. ile pitbull cinsi iki köpeği gezdiren P.G., C.K. ve B.A.P. arasında tartışma çıkmıştı.

K.A.’nın, bu kişilerin köpeklerle saldırması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı iddia edilmişti. K.A.’nın ‘saldırıyı bertaraf etmek amacıyla’ beylik tabancasıyla ateş açtığı öne sürülmüştü. Vurulan P.G. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, gözaltına alınan polis memuru ile diğer gruptaki iki kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis memuru K.A. ile şüpheli B.A.P. İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Şüphelilerden C.K.’nin emniyette tanık sıfatıyla ifadesine başvurularak serbest bırakıldı.

AA’nın aktardığına göre polisin değerlendirmesi şöyle: P.G., C.K. ve B.A.P’nin, yanlarındaki pitbull cinsi köpeklerle sivil halde yolda yürüyen polis memuruna saldırıp dövdü. Kendisini savunmak isteyen polis memuru beylik tabancasıyla ateş etti, vücuduna mermi isabet eden P.G. de bu şekilde hayatını kaybetti.

AA, gözaltına alınan C.K. ve B.A.P’nin çok sayıda suç kaydı olduğunu yazdı.

Adliyede savcılılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan polis memuru K.A. ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Şüpheli B.A.P.’yse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.