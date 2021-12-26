Pitbull saldırısında ağır yaralanan çocuğa kalçadan alınan doku nakledildi

Gaziantep’te, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen 4 yaşındaki Asiye Ateş’in doku nakli ameliyatı tamamlandığı bildirildi.

Türkiye’nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi yaklaşık üç saat süren ameliyatla Asiye Ateş’e kalçadan alınan dokuyu nakletti.

AA’nın aktardığına göre Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, şunları kaydetti: “4 yaşındaki Asiye Ateş’in yüz ve saçlı bölgesindeki doku kayıpları için ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Doku nakilleri mikrocerrahi yöntemle yapıldığı için ilk birkaç günlük dönemde doku ile ilgili riskleri olmakla birlikte şu an itibarıyla hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir.”

Çete, hastanın yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiğini bildirdi.

‘Birkaç güne kadar yoğun bakımdan çıkar‘

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan da ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi.

Bacaktan ve sırttan alınan dokuların nakli gerçekleştirildiğini vurgulayan Özkan, şu ifadeleri kullandı: “Fonksiyonel ya da hayati riskleri azaltmak için yapıldı. Önemli bir ameliyattı. Doku eksikliğini gidermek, açık dokuları kapatmak için yapıldı. İlk seans ameliyatıydı, güzel geçti. Hastanın genel durumu iyi, şu anda yoğun bakımda izleniyor. Birkaç güne kadar inşallah yoğun bakımdan çıkar.”

İkinci bir operasyon için henüz bir planlamanın söz konusu olmadığını, süreci izleyeceklerini aktaran Özkan, esas ameliyatın ise bu olduğunu bildirdi. Bundan sonra ise daha çok düzeltmeye yönelik operasyonlar gerçekleştirilebileceğini belirten Özkan, başka problemlerin de olduğunu, onlara yöneleceklerini söyledi.

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi’nde, 22 Aralık’ta iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3’ü tutuklanmıştı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.