2023 Pirelli takvimi tanıtıldı: Esin perisine mektuplar

Her yıl merakla beklenen Pirelli takviminin 2023 edisyonu Milano’da tanıtıldı. Bu yılın fotoğraflarını Avustralyalı Emma Summerstone çekti.

Summerstone ‘Esin Perisine Mektuplar’ temalı takvim için “Esin perisi kelimesinin etimolojik köküne dönmek ve edebiyata, bilime ve sanata katkılarından dolayı bana ilham veren kadınları yeniden canlandırmak istedim” dedi.

Çekimleri yaz ayları boyunca New York ve Londra’da yapılan takvimde moda dünyasından tanına Ashley Graham, Karlie Kloss, Bella Hadid, Precious Lee, Cara Delavigne gibi isimler var.

Pirelli takvimi 1964 yılından beri yayımlanıyor. Önceki yıllarda kadını ‘erkek gözüyle’ gören erotik fotoğrafların yerini yükselen feminist hareketle birlikte daha eşitlikçi bir görsel dünya aldı.