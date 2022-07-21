Pınar Damar’ı öldürdüğünü itiraf eden erkek tutuklandı

İstanbul Bağcılar’da kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki Pınar Damar’ın ormanlık alanda ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınıp cinayeti itiraf eden şüpheli Metin A., tutuklandı.
Çalıştığı iş yerinden 18 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde ayrılan Pınar Damar’dan bir daha haber alınamamıştı. Ailesi, ertesi sabah kızları hakkında kayıp başvurusu yapmış, aynı gün akşam saatlerinde Damar’ın cansız bedeni bulunmuştu.
Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.
Araştırma sırasında cinayetin şüphelisi olabileceği değerlendirilen, Pınar Damar’ın kuzeninin dini nikahla yaşadığı Metin A. (35) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinde zanlı Metin A., ‘ilişkisi olduğunu’ iddia ettiği Damar’ı göl kenarında arabada boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılık, zanlı Metin A.’yı tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk etti.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, Metin A.’nın ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.