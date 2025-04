Pikachu şimdi de Trump ve Netanyahu'ya karşı sokakta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) açılan soruşturmaları protesto eylemine katılan Pikachu, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı eylemlerde de görüldü.

Antalya’da bir gencin Pokemon çizgi film karakteri Pikachu’yu temsil eden bir kostüm giyip polisten kaçması hem ülke gündeminde hem dünya basınında çok konuşulmuştu.

Eylemci daha sonraki günler de Pikachu kostümüyle protestolara katılmuştı.

Türkiye’nin ardından ABD ve İsrail’deki eylemlerde de Pikachu kostümlü kişiler görüldü.

ABD’de Trump, İsrail’de Netanyahu karşıtı eylemlere giden kişiler de Pikachu kostümü giyip ülke politikalarını protesto etti.

Türkiyeli Pikachu’nun diğer iki ülkedeki eylemcilere ilham verdiği görülüyor.

