Piet Mondrian’ın eserine rekor fiyat

Hollandalı ressam Piet Mondrian’ın (1872-1944) bir eseri rekor fiyata alıcı buldu.

Fotoğraf: Sotheby’s

Mondrian’ın ‘Composition No.II’ adlı eseri ABD’nin New York kentinde, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından açık artırmaya sunuldu.

1983’te bugünün 6,4 milyon dolarına tekabül eden 2,15 milyon dolara satılan eser bu kez 51 milyon dolara (949 milyon lira) satıldı. Bu, sanatçının bir eserine açık artırmada ödenen en yüksek rakam oldu.

Geometrik ve renkli motifleriyle tanınan Mondrian’ın eserlerinin çok nadiren açık artırmaya çıktığını söyleyen Sotheby’s’ten Julian Dawes, ”Çünkü çoğu tablosu dünyanın en prestijli müzelerinde sergileniyor” dedi.

1912’de Fransa’nın başkenti Paris’e yerleşen, Pablo Picasso ve George Braque’in ilk dönem eserlerinden esinlenen Mondrian’ın tablosunu Asyalı bir koleksiyoner satın aldı.