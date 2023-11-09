Picasso’nun ‘ilham perisi’ rekor fiyata satıldı

İspanyol ressam Pablo Picasso’nun ‘başyapıtı’ Femme a la Montre 139 milyon dolara ( 3 milyar 962 milyon 890 bin lira) satıldı.

Fotoğraf: Sothebys

BBC‘nin aktardığına göre, Sotheby’s müzayede evinde, Picasso’nun 1932 tarihli bu yağlı boyası açık artımada satılan en pahalı ikinci sanat eseri oldu.

Femme a la Montre İspanyol sanatçının sevgilisi olan ve birçok tablosuna konu olan Fransız model Marie-Therese Walter’ı tasvir ediyor.

Femme a la Montre, Walter’ı mavi bir arka plan üzerinde taht benzeri bir sandalyede otururken gösteren bir portre.

Walter, 45 yaşındaki Picasso ile Paris’te tanıştığında 17 yaşındaydı ve ikili daha sonra, Picasso henüz Ukraynalı balerin Olga Khokhlova ile evliyken gizli bir ilişki yaşamaya başlamıştı.

Walter, Picasso’nun 1932’de 67,5 milyon dolara satılan Femme Nue Couchee (Uzanmış Çıplak Kadın) adlı eseri de dahil olmak üzere birçok tablosuna konu oldu.

1881’de Malaga’da doğan ve Barselona’da büyüyen Picasso, 1904’te Paris’e taşındı ve 20’nci yüzyılın en önemli sanatçılarından biri haline geldi.

Kariyerinde çok çeşitli stil ve temalar denedi, en önemlisi de nesneleri veya insanları aynı anda birçok açıdan gösteren ‘Kübizm’e ilham verdi.

Seksen yıla yayılan kariyerinde yaklaşık 150 bin eser üretti.

Dört çocuğu oldu ve 1973’te 92 yaşında Güney Fransa’da öldü.