Picasso tablosundan ‘köpek yavrusu’ çıktı

İspanyol ressam Pablo Picasso’nun erken dönem bir tablosundan bir köpek yavrusu figürü çıktı.

Picasso, Paris’te 1900’de yaptığı tahmin edilen ‘Le Moulin de la Galette’ tablosunun ilk halinde bir köpek yavrusu varmış. Ressam, figürü karalamış.

CNN’in haberine göre boynunda kırmızı bir kurdele bulunan uzun tüylü köpek İspanyol ressamın erken dönem eserlerinin yer aldığı ‘Genç Picasso Paris’te‘ sergisinden önce müze uzmanlarınca yapılan teknik analiz sırasında ortaya çıktı.

Picasso, eserinde Paris’teki ünlü bir eğlence mekanında hareketli bir sahneyi resmetmiş; arkaya dans eden çiftleri, ön plana da masada oturan üç figür yerleştirmişti. Köpek figürü resmin alt ucunda, yarısı görünen bir kadın şapkasının altından çıktı.

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Köpek, ‘Cavalier King Charles spaniel’ cinsini andırıyor.

Guggenheim Müzesi’nin kıdemli resim koruma uzmanı Julie Barten’e göre ressam, köpeğin canlı yüzünün dikkati dağıttığını düşünmüş olabilir.

Uzmanlar, Picasso’nun aynı eserde, dans edenlerin cinsiyetlerini değiştirmek ve boş sandalyeleri boyamak gibi başka değişiklikler de yaptığını, analizlerinin devam ettiğini, hatta resmin üzerinde değişiklikler yapmanın sanatçının üretim sürecinin bir parçası haline geldiğini söylüyor.

Ölümünün 50’nci yılı

Young Picasso in Paris, May 12-August 6, 2023, Solomon R. Guggenheim Museum, NY

Bu yıl, resim sanatında çığır açan Pablo Picasso’nun ölümünün 50’nci yılı. Sanatçı New York, Paris ve Madrid’de altı sergiyle anılıyor.