Diken

Yaramazlara biraz batar!

Picasso imzalı ‘Marie-Thérèse’ 104 milyon dolara satıldı

İspanyol ressam Pablo Picasso’nun ‘Marie-Thérèse’ olarak da bilinen ‘Femme assise près dune fenêtre’ (Pencerenin yanında oturan kadın) tablosu açık artırmada 103.4 milyon dolara (871.34 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: Reuters

Dün, Christie’s Müzayede Evi’nin ABD’nin New York kentinde düzenlediği açık artırmada satılan tablo, Picasso’nun 100 milyon doların üzerinde bir fiyata alıcı bulan beşinci eseri. İspanyol ressamın Fransız sevgilisi Marie-Thérèse Walter’i resmettiği tablo sekiz yıl önce Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen bir açık artırmada 28.6 milyon sterline (44.8 milyon dolar) satılmıştı.

Reklam

Müzayede evi, 55 milyon dolara satılacağı tahmin edilen tablonun 19 dakika içinde alıcı bulduğunu açıkladı.

Christie’s Amerika’nın başkanı Bonnie Brennan, “Bu fiyata satılması Covid-19 salgını sonrasında normale dönüşe işaret ediyor, piyasanın da yeniden canlanacağına” dedi.

Picasso’nun en yüksek fiyata satılan eseri, 2015’te, 179.4 milyon dolara alıcı bulan ‘The Women of Algiers’ (Cezayirli Kadınlar) idi.

Reklam

SON HABERLER

Eczacılar hala Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını bekliyor

Covid 19 pandemisinin başından bugüne kadar 51 eczacı, 19 eczane çalışanının salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, sürecin finansal olarak da sıkıntılar getirdiğine dikkat çekti. Çolak, “Yıllardır ekonomik anlamda sıkıntılar yaşanıyordu. Pandemisi ile birlikte eczanelerimizde yaşanan ekonomik daralmalar katlanılamaz hale geldi” dedi.

Yahudiler ve Araplar ‘beraber yaşama’ mitinglerinde buluştu

Gazze şeridine hava harekatına hız kesmeden devam eden İsrail’in farklı etnik toplulukları arasında bir arada yaşama ve hoşgörü olasılığına olan inancı yeniden tesis etmek amacıyla ülke çapında Arap ve Yahudiler çok sayıda etkinlik ve girişimler sahneleniyor.