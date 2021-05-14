Picasso imzalı ‘Marie-Thérèse’ 104 milyon dolara satıldı

İspanyol ressam Pablo Picasso’nun ‘Marie-Thérèse’ olarak da bilinen ‘Femme assise près dune fenêtre’ (Pencerenin yanında oturan kadın) tablosu açık artırmada 103.4 milyon dolara (871.34 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: Reuters

Dün, Christie’s Müzayede Evi’nin ABD’nin New York kentinde düzenlediği açık artırmada satılan tablo, Picasso’nun 100 milyon doların üzerinde bir fiyata alıcı bulan beşinci eseri. İspanyol ressamın Fransız sevgilisi Marie-Thérèse Walter’i resmettiği tablo sekiz yıl önce Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen bir açık artırmada 28.6 milyon sterline (44.8 milyon dolar) satılmıştı.

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Müzayede evi, 55 milyon dolara satılacağı tahmin edilen tablonun 19 dakika içinde alıcı bulduğunu açıkladı.

Christie’s Amerika’nın başkanı Bonnie Brennan, “Bu fiyata satılması Covid-19 salgını sonrasında normale dönüşe işaret ediyor, piyasanın da yeniden canlanacağına” dedi.

Picasso’nun en yüksek fiyata satılan eseri, 2015’te, 179.4 milyon dolara alıcı bulan ‘The Women of Algiers’ (Cezayirli Kadınlar) idi.