PFDK’den İsmail Kartal kararı: Disiplin ihlali yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a ceza verilmesine gerek olmadığına karar verdi.

İsmail Kartal. (AA)

Kartal, Pendikspor’la oynanan müsabakanın ardından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderilmişti.

TFF‘nin paylaştığı açıklamada, tedbirsiz olarak disipline gönderilen Kartal’a ceza verilmediği belirtildi. Açıklamada disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

İsmail Kartal, 5-0 kazandıkları Pendikspor maçının ardından şunları demişti: “Bugünkü penaltı pozisyonu hakemin net önündeydi. Penaltı verilmesi için daha ne yapılması lazım bilmiyorum. Maçın 5-0 olması önemli değil. Burada penaltının verilip verilmemesi önemliydi. Maç 0-0 olsa ne olacaktı. Hakemlerin bu anlamda herkese eşit olmasını istiyoruz.”