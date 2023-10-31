İsmail Kartal PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

İsmail Kartal. (AA)

TFF‘nin internet sitesinde yer alan açıklamada Kartal’ın, Pendikspor’la oynanan müsabakanın ardından verdiği röportajla hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

İsmail Kartal, 5-0 kazandıkları Pendikspor maçının ardından penaltı pozisyonuna tepki göstererek, şunları demişti:

“Bugünkü penaltı pozisyonu hakemin net önündeydi. Penaltı verilmesi için daha ne yapılması lazım bilmiyorum. Maçın 5-0 olması önemli değil. Burada penaltının verilip verilmemesi önemliydi. Maç 0-0 olsa ne olacaktı. Hakemlerin bu anlamda herkese eşit olmasını istiyoruz.”

Bu arada Beşiktaş Kulübü yöneticisi Emre Kocadağ’ın da Gaziantep FK maçı sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ye sevk edildiği aktarıldı.