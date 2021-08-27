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Yaramazlara biraz batar!

PFDK’den Galatasaray Başkanı Elmas’a 45 gün ‘hak mahrumiyeti’ cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’a 45 gün ‘hak mahrumiyeti’ cezası verdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

TFF’nin açıklamasında PFDK’nin, ‘kulübün sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı Burak Elmas’a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı’ aktarıldı.


Kurulun, aynı nedenle sarı-kırmızılı kulübe de 100 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

Elmas, dün PFDK başkanlığına gönderdiği yazıda savunma vermeyeceğini duyurmuştu.

Verilen ‘hak mahrumiyeti’ cezası kişinin, resmi müsabakalarda stadyumlara girmek de dahil olmak üzere futbolla ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesi anlamına geliyor.

PFDK’nin, Fenerbahçe Kulübüne, resmi sosyal medya hesabından ‘sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin, sarı-lacivertli yöneticilerden Selahattin Baki’ye 45 bin, Alper Pirşen’e de 30 bin lira para cezası uyguladığı’ kaydedildi.

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