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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray başkanı savunma vermeyecek: Zul addederim

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sevk edildiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na PFDK) savunma vermeyeceğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

TFF Hukuk Müşavirliği, kulübün medya hesabı ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarındaki ‘hakaretleri’ ve Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Elmas’ı disipline sevk etmişti.


Elmas, PFDK başkanlığına bir yazı gönderdi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şunları kaydetti:

Daha önce müteaddit defalar kamuoyu ile paylaştığım üzere, Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurullarının tarafsız ve bağımsız olmadığı tüm futbol paydaşlarının malumudur. Yönlendirme ve talimatla karar verdiğinizden yapılacak herhangi bir savunmanın önem arz etmediğinin farkındayım. Kurullarınızın adil olmadığı vermiş olduğunuz çelişkili ve adaletsiz kararlarla sabittir.

Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu önceleyen ve talimatla karar veren kurulunuz nezdinde savunma yapmayı zül addederim. Yapılan sevk ve kurullarınızın vereceği cezalar Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan Galatasaray Spor Kulübünü ve bizleri yıldıramaz. Bugün olduğu gibi gelecekte de doğruları söylemeye, sporun bütün paydaşları adına adaletin tecellisi için mücadele etmeye aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz. Bu hukuksuz uygulamalarınız ise tarih önünde ve kamu vicdanında mahkum olacaktır.”

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