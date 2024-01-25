PFDK’dan İsrailli futbolcular Jehezkel ve Karzev’e 8’er maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Antalyaspor’un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel ve Başakşehir’den ayrılan İsrailli Eden Karzev’e 8’er maç men cezası verdi.

Sagiv Jehezkel.

Federasyondan paylaşılan açıklamaya göre, Antalyaspor ve Başakşehir kulüplerine de ‘ideolojik propaganda’ gerekçesiyle 97 bin 500’er lira para cezası uygulandı.

Süper Lig’in 20’nci haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara göstermişti.

Yazıda İsrail-Hamas savaşının başlangıcı olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması büyük tepki çekmişti.

Futbolseverler, Jehezkel’in çocukların öldürüldüğü savaşta İsrail’e destek mesajı gönderdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savunurken, Antalyaspor futbolcusunu kadro dışı bıraktığını duyurmuştu.

Antalya başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçunu işlediği gerekçesiyle Jehezkel gözaltına alınmıştı.

Savcılıktaki sorgusundan sonra serbest bırakılan Jehezkel, hakkında sınır dışı edilmesi kararı verilmiş, Jehezkel ülkeden ayrılmıştı.