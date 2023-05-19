Petrol Ofisi, işlemlerde ‘1,5 lira fark’ iddiasını yalanladı

Petrol Ofisi, Merkez Bankası’nın belirlediği kur fiyatına 1,5 lira fark koyarak işlem yapacağı iddialarını yalanladı.

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Merkez Bankası, uzun süredir rezervleri eriterek kurları belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Bu durum kur cephesinde ikili bir durum yarattı. Bu nedenle bankaların döviz alım satımlarındaki makas farkı 2 TL’yi aştı. Bazı firmalar işlemlerinde MB’nin belirlediği döviz fiyatını esas almıyor.

Petrol Ofisi’nin de ödeme ve satışlarda MB’nin belirlediği kurun üstünde bir seviyeden işlem yapacağı iddia edilmişti.

Ancak bu şirket tarafından yalanlandı: “Petrol Ofisi Grubu olarak koşulsuz şeffaf yönetişim anlayışımızdan hareketle, sosyal medyada ve bazı haber mecralarının internet sayfalarında ‘Petrol Ofisi ödeme ve satışlarını Merkez Bankası Kuru + 1,50 TL ile yapıyor’ şeklinde yer alan mesajlara istinaden açıklama yapma gerekliliği duyduk.

Tüketiciye yansıyan fiyatlarımızda TCMB’nin açıkladığı referans kur geçmişte olduğu gibi geçerliliğini korumaktadır.”