Petrol Ofisi, işlemlerde ‘1,5 lira fark’ iddiasını yalanladı

Petrol Ofisi, Merkez Bankası’nın belirlediği kur fiyatına 1,5 lira fark koyarak işlem yapacağı iddialarını yalanladı.
Merkez Bankası, uzun süredir rezervleri eriterek kurları belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Bu durum kur cephesinde ikili bir durum yarattı. Bu nedenle bankaların döviz alım satımlarındaki makas farkı 2 TL’yi aştı. Bazı firmalar işlemlerinde MB’nin belirlediği döviz fiyatını esas almıyor.
Petrol Ofisi’nin de ödeme ve satışlarda MB’nin belirlediği kurun üstünde bir seviyeden işlem yapacağı iddia edilmişti.
Ancak bu şirket tarafından yalanlandı: “Petrol Ofisi Grubu olarak koşulsuz şeffaf yönetişim anlayışımızdan hareketle, sosyal medyada ve bazı haber mecralarının internet sayfalarında ‘Petrol Ofisi ödeme ve satışlarını Merkez Bankası Kuru + 1,50 TL ile yapıyor’ şeklinde yer alan mesajlara istinaden açıklama yapma gerekliliği duyduk.
Tüketiciye yansıyan fiyatlarımızda TCMB’nin açıkladığı referans kur geçmişte olduğu gibi geçerliliğini korumaktadır.”