Peter Jackson’ın The Beatles belgeselinden fragman

‘Yüzüklerin Efendisi’ serisiyle ismini duyuran Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson’ın iki yıla yakın zamandır üzerinde çalıştığı Britanyalı müzik grubu The Beatles’ı anlattığı belgesel ‘The Beatles: The Get Back’ten bir fragman yayınlandı.

playtuşu’nun aktardığına göre The Beatles’ın 12’nci ve son albümü ‘Let It Be’nin kayıt sürecini anlatan aynı isimli belgeselden artan 55 saatlik görüntülerden bir yapım oluşturan belgesel, geçen yıl vizyona girmesi beklenirken pandemi sebebiyle süresiz olarak ertelenmişti. Jackson, başta iki saat uzunluğunda olması planlanan belgeselin süresini pandemi sırasında altı saate çıkarmıştı.

2-31 Ocak 1969 arasında çekilen görüntüler, ağırlıklı olarak Beatles üyeleri tarafından Ocak 1968’de Londra’da, önceki şirketlerinin yerini almak ve bir holding oluşturmak için kurulan çok kollu bir multimedya şirketi Apple Corps çatısındaki kayıtlar ve The Beatles performanslarından oluşuyor.

Proje hakkında konuşan Jackson şunları söylemişti: “Bize verilen 55 saatlik görüntüler ve 140 saatlik ses kayıtları sayesinde The Beatles hayranları, hayalini kurduğu deneyimi yaşatacak. Bu, aynı zaman makinesine binip 1969 yılına ışınlanmak gibi. Belgeseli izlerken oturup yalnızca dört yakın arkadaşın stüdyolarında harika bir iş çıkarmalarına tanıklık edeceğiz.”

Nihayet sona gelinen belgesel, 25, 26 ve 27 Kasım tarihlerinde ikişer saatlik üç bölüm halinde Disney+ üzerinden yayınlanacak.