Pervin Buldan, Covid-19’a yakalandı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Covid-19’a yakalandığını duyurdu.
Buldan, haberi duyurduğu Twitter paylaşımında karantina ve tedavi sürecini şimdilik evde geçireceğini belirtti.
Yaramazlara biraz batar!
Tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron’un ve pandeminin kaderini aşılanma belirleyecek. Aşılarını tamamlayanlar hastalığa yakalansa da hafif geçiriyor ve ölmüyor.
Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma kararının iptali yönünde görüş belirtti.
Gülşen son günlerde sahne kıyafetleri üzerine yapılan anlamsız yorumlara yanıt verdi, tane tane anlattı: “Çıktığınız bu yolda aslında kendi ayaklarınıza, hemcinslerinizin ve evlatlarınızın ayaklarına takmaya çalıştığınız prangaların farkında mısınız?”
İstanbul Bebek’te yaşayan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından 10 gün boyunca dolandırıldı. Kendisi gibi doktor kızının ziyarete geldiği gün toplamda 10 milyon liraya yakın dolandırıldığını anlayan emekli profesör, şikayetçi oldu.
ABD’de artan tahvil faizleri ve Rusya’da gündeme gelen kripto para yasağı Bitcoin’de yüzde 7’i aşan bir kayba yol açtı. Bitcoin 39 bin doların altına gerileyerek altı ayın en düşük seviyesini görürken Ethereum da yüzde 8’lik değer kaybıyla 2 bin 860 dolara düştü