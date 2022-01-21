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Yaramazlara biraz batar!

Pervin Buldan, Covid-19’a yakalandı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Covid-19’a yakalandığını duyurdu.

Buldan, haberi duyurduğu Twitter paylaşımında karantina ve tedavi sürecini şimdilik evde geçireceğini belirtti.


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Emekli profesör 10 gün içinde 10 milyon TL dolandırıldı

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Bitcoin’de sert düşüş

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