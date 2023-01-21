Peru’daki protestolarda ölenlerin sayısı 59’a yükseldi

Peru’da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte’nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 59’a yükseldi.

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Peru’nun Bolivya sınırındaki Desaguadero kasabasında dört Haiti vatandaşının, güneyinde ise iki kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 59’a çıktı.

Başbakan Alberto Otarola, dört Haitilinin ölümü dolayısıyla üzüntü duyduklarını belirterek, yolların kapalı olması nedeniyle bu kişilerin hastaneye ulaştırılamadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Devlet Başkanlığı Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında, istifa iddialarını reddederek, “Yalan haberleri yalanlamak istiyorum, hükümet kararlı ve kabinesi her zamankinden daha birliktir” dedi.

Eylemcilerden bazılarının ülkede ‘kaos’ ve ‘istikrasızlığa’ yol açtığını dile getiren Boluarte, “Hukukun üstünlüğünü bozmak istiyorlar, şiddet üreten bu kişiler cezasız kalmayacak. Peruluları temin ederim ki durum kontrol altındadır” diye konuştu.

Castillo’nun görevden alınması

Peru’da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık 2022’de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.

Karara gerekçe olarak ‘kamu görevlerini gasbetme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak’ gösterilmişti.

Pedro Castillo, kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo’ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek 30 Aralık 2022’de cezanın devamına karar vermişti.

Seçimler Nisan 2024’te

Boluarte’nin erken seçim talebi üzerine Kongre’de yapılan oylamada seçimin Nisan 2024’te yapılmasına karar verilmişti.

Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022’de iki bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan ‘acil soruşturma’ başlatmasını talep etmişti.