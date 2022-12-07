Peru’da kongreyi feshettiğini duyuran cumhurbaşkanı gözaltına alındı

Peru’da, hükümeti devirmeye çalışmakla suçladığı Kongre’nin feshedildiğini ve acil durum hükümeti kurulduğunu duyuran Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, Kongre tarafından görevinden azledilip gözaltına alındı.

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AA’nın haberine göre Pedro Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında, Kongre’nin feshedildiğini, bugünden itibaren ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek dokuz ay içinde yeni anayasanın hazırlanacağını söyledi.

Castillo, Kongre’nin hükümetini hedef aldığını savundu.

Hakkında 17 ay içinde üç kez gensoru önergesi sunulan Castillo, yolsuzluk yapmadığını ve Kongre’nin hükümetini devirmek için çalıştığını ileri sürdü.

Karar ‘darbe’ olarak görüldü

Cumhurbaşkanı Castillo’nun Kongre’yi feshetme kararı almasının ardından çeşitli siyasi bloklara mensup Kongre üyeleri, bu adımı ‘darbe’ olarak niteledi.

Kongre’ye sunulan gensoru önergelerinde Castillo’nun görevde kalmasını savunan sol görüşlü Kongre üyesi Ruth Luque, Twitter hesabındaki açıklamasında, “Bugün bir darbe düzenlendi. Benim çağrım her zaman mevcut anayasal çerçevelere saygı duymaktan yana oldu. Pedro Castillo hükümeti artık demokratik bir hükümet değildir” ifadelerini kullandı.

Sağcı Kongre üyesi Jose Cueto da şunları dedi: “Castillo’nun yaptığı bir darbedir. Hiç kimse gaspçı bir hükümete boyun eğmek zorunda değil. Ordu diktatörü değil, anayasayı destekleyecektir. (Castillo) Görevden alınacak ve her suçlunun yaşaması gereken kaderle yüzleşecek; ömür boyu hapis.”

İstifalar geldi

Peru Dışişleri Bakanı Cesar Landa, Twitter hesabından istifa haberi şöyle duyurdu: “İnançlarıma, demokratik ve anayasal değerlere sıkı sıkıya bağlı kalarak, Cumhurbaşkanı Castillo’nun Anayasa’yı ihlal ederek Kongre’yi kapatma kararı karşısında Dışişleri Bakanlığı görevinden geri dönülmez bir şekilde istifa etmeye karar verdim.”

Castillo’nun kararını darbe olarak niteleyen ve bunu şiddetle kınayan Landa, bu kararda kendisinin dahlinin olmadığını belirtti ve uluslararası topluma Peru’da demokrasiyi destekleme çağrısında bulundu.

Aynı gerekçelerle Ekonomi ve Maliye Bakanı Kurt Burneo, Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Felix Chero Medina, Çalışma Bakanı Alejandro Salas, Eğitim Bakanı Rosendo Serna Roman ile İletişim ve Ulaştırma Bakanı Richard Tineo Quispe istifa ettiklerini duyurdu.

Yargı ve emniyetten de tepki

Anayasa Mahkemesi Başkanı Francisco Morales, düzenlediği basın toplantısında, “Bugün 20. yüzyılın en saf üslubuyla bir darbe oldu ama başarısızlığa mahkum bir darbe, çünkü Peru demokrasi içinde yaşamak istiyor. Bu darbenin hiçbir hukuki dayanağı yoktur” diye konuştu.

Morales, Anayasaya göre Castillo’nun kararını desteklemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte’nin cumhurbaşkanlığı görevini devralması gerektiğini söyledi.

Castillo’nun, Kongre’yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından Peru Silahlı Kuvvetler Müşterek Komutanlığı ve Peru Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, kurumların anayasal düzene saygı duyduğu ve aksi yönde bir eylemde bulunmayacağı belirtildi.

Görevden alındı

Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından ‘kalıcı ahlaki yetersizlik’ suçlamasıyla görevinden azledildi.

Castillo’nun görevinden alınması yönündeki karar, genel kurul toplantısında 101 lehte, altı aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edildi.

Castillo, Kongre’yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından polis tarafından gözaltına alındı.