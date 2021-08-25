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Yaramazlara biraz batar!

Perinçek’ten hükümete Taliban önerisi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dünya ülkelerinin Taliban yönetimini ‘eşek’ gibi tanıyacağını öne sürdü. Perinçek, Türkiye’nin de Taliban’ı resmi olarak tanıması gerektiğini belirterek “Bakın ben hükümete şunu öneriyorum; Afganistan’ı tanısınlar, Afganistan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanısın” dedi.

Fotoğraf: AA

Perinçek daha önce de radikal İslamcı örgüt Taliban’ı Mustafa Kemal Atatürk’e benzeterek “Taliban, Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye’de yaptığı gibi Afganistan’ın kurtuluş savaşını başardı” demişti.


Taliban yönetiminin, özellikle ABD tarafından ‘eşek gibi tanınacağını’ söyleyen Perinçek, “Herkes Taliban yönetimini tanır. Çin’i Amerika 1971’e kadar tanımayacağım dedi, eşek gibi tanıdı. Bunu, Afganistan’ı da eşek gibi tanıyacak. Eşek kavramını bilerek, altını çizerek, seve seve, düşünerek seçiyorum” dedi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin ‘Taliban yönetimini tanıyoruz’ bildirisine de destek veren Perinçek, bildiriyi eleştiren CHP Kadın Kolları’na da tepki gösterdi. Perinçek, şunları söyledi: “Anti emperyalist, halkçı ve Atatürk devrimciliğine yakışır bir bildiri. Mor kadın örgütleri Afganistan’ın kurtuluş savaşına çamur atan bildiriler yayınladılar. Sen kimsin? İstediğin kadar tanıma. Senin efendin olan ABD, Almanya ve Fransa, Afganistan’ı eşek gibi tanıyacak”

Perinçek, Türkiye’nin de Taliban’ı resmi olarak tanıması gerektiğini belirterek “Bakın ben hükümete şunu öneriyorum; Afganistan’ı tanısınlar, Afganistan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanısın” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taliban ile zaman zaman Türkiye’nin de görüştüğünü söyleyerek, gelen ilk mesajların ‘memnuniyetle’ karşılandığını belirtmişti.

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