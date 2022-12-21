Pera Müzesi’nden 2022’nin son konseri: Yeni Yıla Umutla

Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri’nin sonuncusu, 25 Aralık’ta müzesinin oditoryumunda izlenebilecek.

Yeni Yıla Umutla konseri Pazar günü Pera Müzesi Oditoryumu’nda

Günümüzün usta yorumcuları ve sazendelerinin, büyük bestekarların seçme eserlerini seslendirdiği konser serisinin bu seneki son misafir solistleri Bekir Ünlüataer ve öğrencisi İrem Şamlı olacak. Konser 25 Aralık Pazar günü Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilir.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin Türk Müziği Konserleri, Sinan Sipahi koordinatörlüğünde, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına düzenleniyor. Türk müziğinin tarihsel, kültürel, sosyolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetlerle bu geleneksel müziğin farklı kitlelerle paylaşılmasına katkıda bulunuyor.

Serinin son konseri ‘Yeni Yıla Umutla’nın saz sanatçıları; Osman Nuri Özpekel (ud) Aziz Şükrü Özoğuz (keman), Taner Sayacıoğlu (kanun) Lütfiye Özer – Kemençe Volkan Yılmaz (ney) Volkan Ertem (viyolonsel).

Biletler konser günü Pera Müzesi’nde satışa sunulacak, ‘Pera Müzesi Dostları’na yüzde 50 indirimli olacak.