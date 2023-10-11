Pera Film’den İtalyan yeni gerçekçiliğine yolculuk: ‘İşgallerin Gölgesinde’

Pera Film, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün ‘Meşgul Şehir’ sergisine paralel düzenlediği ‘İşgallerin Gölgesinde’ programıyla izleyiciyi, sinema tarihinin en önemli dönüm noktalarından birine, İtalyan yeni gerçekçiliğinin doğduğu yıllara götürüyor.

Fotoğraflar: Pera Film

Akımın öncü figürlerinden Roberto Rosellini’nin 1945-1948 yıllarında çektiği ‘Savaş Üçlemesi’ni izleyiciyle buluşturan program, savaşın şehirler ve toplumlar üzerinde yarattığı radikal etkilerin izlerini sürüyor. ‘Roma Açık Şehir’, ‘Hemşehri’ ve ‘Almanya Sıfır Yılı’ filmlerinden oluşan üçleme, çoğunluğu amatör oyunculardan oluşan kadrosu ve geleneksel kalıpların dışına çıkan özgün anlatım teknikleriyle dikkat çekiyor.

Savaşta, işgalde ve işgalden sonra insan manzaraları

Roma Açık Şehir

Üçlemenin ilk filmi ‘Roma Açık Şehir‘, Nazi işgalindeki kentte günlük hayatı ve direnişi perdeye taşıyor. 1946’da Cannes Film Festivali’nde Büyük Ödül’ü kazanan ve yeni gerçekçi sinemanın ilk örnekleri arasında yer alan film, baskıcı rejimin yarattığı tehlike ve ikilemlerle yüzleşirken özgürlük mücadelesi veren sıradan insanların hikayelerine odaklanıyor.

Hemşehri

Üçlemenin ikinci filmi ‘Hemşehri’, 2’nci Dünya Savaşı’nın son evrelerinde İtalya’nın kurtuluşu esnasında ülkenin altı farklı şehrinde yaşanan hikayeleri takip ediyor. Belgeselvari estetiğiyle dikkat çeken film, kurtarıcı güçlerle İtalyan halkı arasındaki etkileşimler üzerinden farklı kültürlerin iletişim kurma mücadelelerini ve insanların anormal koşullar altında gündelik yaşamlarını sürdürme çabalarını işleyen altı farklı bölümden oluşuyor.

Almanya Sıfır Yılı

Üçlemenin son halkası ‘Almanya Sıfır Yılı’ ise savaş sonrası harabeye dönmüş Berlin sokaklarında yaşanan sefaleti, 12 yaşındaki bir çocuğun trajik öyküsü üzerinden izleyiciye aktarıyor. Kardeşleri ve hasta babasıyla birlikte bombalanmış bir apartman dairesinde yaşayan Edmund, sokakta tanıştığı gençlerin kurduğu karaborsa işlerine dahil olduktan sonra, Nazi sempatizanı eski bir öğretmenin ve diğer kötü niyetli karakterlerin etkisine maruz kalır. Öncüllerinden çok daha kasvetli bir atmosfere sahip olan film, faşizmin bireyler ve toplumlar üzerindeki yıkıcı etkilerini keskin ve sarsıcı bir gerçekçilikle gözler önüne seriyor.

Program kapsamındaki film gösterimleri indirimli müze giriş biletiyle izlenebiliyor. Biletler, internet üzerinden veya Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.