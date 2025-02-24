Pendik'te 'duvarlarından ses gelen' bina tahliye edildi

İstanbul’un Pendik ilçesinde duvarlarından ses geldiği iddia edilen üç katlı bina tahliye edildi.

Pendik’teki duvarlarından ses gelen bina boşaltıldı

Esenyalı Mahallesi Hafızlar Sokak’taki bina için ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Birinci ve üçüncü katları boş olan binanın ikinci katında oturan bir aile, ekipler tarafından tedbir amaçlı evden çıkarıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin binadaki incelemesi sürüyor.

Apartmanda oturan Arif Yılmaz kendilerinin binadan herhangi bir ses duymadığını söyledi: “Binada tek ben oturuyorum. İçeride herhangi bir çatlak yok, fayanslarda hiçbir şey yok. Dışarıdan baktığınız zaman bina eski ama içinde bir şey yok. Bina 40 yıllık. Ben de kiracıyım, ev sahibi Almanya’da.”