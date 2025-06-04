Penaltı kuralı değişti

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) penaltı kurallarının değiştiğini duyurdu. Penaltıyı kullanan oyuncu topa kazara her iki ayağıyla dokunarak gol atarsa atış tekrarlanacak.

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IFAB’ın açıkladığı yeni düzenlemeye göre penaltıyı atan futbolcunun yanlışlıkla topa aynı anda iki ayağıyla dokunduğunda veya top, vuruştan hemen sonra vuruş yapmayan ayağına veya bacağına değdiğinde şutun gol olması halinde atış tekrarlanacak.

Açıklama şöyle:

“Eğer gol olmazsa, hakem avantaj görmediği sürece endirekt serbest vuruş verilir veya penaltı atışlarında vuruş kaçmış sayılır.”

Martta UEFA, Atletico Madrid’in Real Madrid maçında Julian Alvarez’in penaltı atışının geçersiz sayılmasına neden olan kuralla ilgili başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

Alvarez, Real Madrid’e karşı seri penaltılara giden UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid’in ikinci penaltısını gole çevirmişti. VAR uyarısıyla atışta topa destek ayağıyla temas ettiği belirlenen Alvarez’in golü çift vuruş gerekçesiyle iptal edilmişti.

Penaltılarda rakibini 4-2 yenen Real Madrid, çeyrek finale çıkmıştı.