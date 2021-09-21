Pembe TIR’ıyla 2 milyon kişiyi peşine taktı

Brezilya’da pembe TIR’ıyla meyve sebze nakliyatı yapan kadının Instagram’da 2 milyonun üzerinde takipçisi var.

Fotoğraflar: Instagram

Sheila Bellaver adıyla tanınan 38 yaşındaki kamyon şoförü Sheila Rose Marchiori’nin en büyük hayali başka kadınlara bu mesleği seçmeleri için ilham vermek.

Özel yapım Scania marka pembe TIR, Marchiori’nin ‘sıfırdan gelen bir kadın olarak başardıklarını ve şimdi sahip olduklarını‘ temsil ediyor.

Pembe rengin biraz da pazarama amaçlı olduğunu kabul etse de aynı zamanda ‘çok maskülen bir dünyada kadınların sembolü’ olduğunu vurguluyor Marchiori.

Araç aynı zamanda evi; içinde mutfağı, buzdolabı, DVD oynatıcısı gibi temel ev eşyaları var.

Kadın kamyon şoförü influencer olması Marchiori’nin stereotipleri yıkmasında ve sosyal medya platformlarından para kazanmasına yardımcı olmuş. Hatta artık sosyal medyadan nakliyecilik işinden kazandığının fazlasını elde ediyor.

Meyve sebze nakliyatının zorluklarına dikkat çeken Marchiori bu işi yapanların ancak gidecekleri yere vardığında uyuduğunu anlatıyor: “11 yıldır bu işi yapıyorum ve 11 yıldır haftada iki gün geceleri iyi uyuyabiliyorum. Vücudunuz bir süre sonra buna alışıyor.”

Marchiori başarılı bir işkadını olmasının yanısıra dört çocuklu bekar bir anne. Çocuk yaşta evlendiğini anlatan Marchiori’nin en büyüğü 21 yaşında olan ikizleri ve dört yaşında bir oğlu var. 20 yaşındaki kızı Gabriely zaman zaman annesiyle birlikte seyahat ederek ona yardım ediyor.