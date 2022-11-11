Pegasus yöneticisi: Uçuş fiyatları çok düşük, daha yüksek olmalı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, uçak biletleri hakkında “Şu anki uçuş fiyatları çok düşük, daha yüksek olması lazım” dedi.

Aynı zamanda Pegasus yöneticisi de olan Nane, uçuş sayısının azalmasının tek nedeninin tavan fiyat olmadığını söyledi.

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Avrupa genelinde işten çıkarılan havayolu şirketi çalışanları hakkında değerlendirmede bulunan Nane, “Avrupa ciddi bir hata yaptı, kısa vadeli gelir için çalışan çıkarttı. Personel çıkartmadan pandemi sürecini atlattık, bu yaz bunun faydasını gördük. Sektör olarak alınan yanlış kararlardan yolcular etkilendi” dedi.

Nane, “2023’te şu anki dengeler hariç olumsuzluk olmazsa Türkiye kazançlı çıkabilir” dedi.