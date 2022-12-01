Pazar yerleri erkeklere verilen kadınlar nöbet başlattı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir araya gelen kadınlar, ‘belediyenin pazar yerlerlerini erkeklere vermesi’ nedeniyle nöbet başlattı.

Pazar yerleri erkeklere ‘satılan’ kadınlar nöbette. (Twitter)

Bağlar’da kadınlar pazar alanları için nöbet başlattı. Kayyım yönetimindeki belediyenin pazar yerlerini erkeklere verdiğini kaydeden kadınlardan biri Diyarbakır merkezli Amida Haber’e konuştu.

Twitter’dan paylaşılan videoda söz konusu kadın, yerlerinin belediyeye satıldığını belirterek şunları anlattı: “Burası kadına aitti, kadına ait kalacak. Bizim bir pazarımızı belediye erkeklere sattı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bir kadının gücü yetmiyor erkeklere… Belediyenin gücü kolu kanadı kırık olan kadınlara mı yetiyor. Niye erkeklere bizim yerimizi veriyor.”