Patileri ters doğan köpek ameliyatın ardından yürümeye başladı

ABD’de patileri ters doğan bir köpek yavrusu cerrahi müdahale ve tedavinin ardından yürümeye başladı.

Fotoğraf: Oklahoma Üniversitesi

Rat terrier cinsi Siggi ön patileri doğuştan gelen bir kusur nedeniyle ters döndü. Yürüyemeyen yavrunun Oklahoma Üniversitesi Veterinerlik bölümünde yapılan operasyonla patileri düzeltildi.

Üniversite açıklamasında bu tür bir ameliyatın daha önce yalnızca bir kez yaptığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi: “Siggi’nin sorunu patilerinde gibi görünse de asıl problem bileklerindeydi. Tam olarak bilinmeyen bir nedenle bu hastalarda doğum sonrası bilekler eklem yerinden çıkıyor ve dönüyor.. Bu da uzuvlarıın ters dönmesine ve yürüyememelerine yol açıyor. En iyi ihtimalle çok rahatsız bi şekilde sürünebiliyolar.”

Siggi veterinerlerin komplike olarak nitelendirdiği bir ameliyat geçirdi ve dirseklerine ortopedik bir cihaz yerleştirildi.

Üç ayın ardından kemikleri yeterince güçlenen yavru rehabilitasyon sürecinin ardından yürümeyi öğrendi.