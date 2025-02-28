Patara Deniz Feneri 544 yıl sonra yeniden yanacak

Roma İmparatoru Nero’nun yaptırdığı Patara Antik Kenti’ndeki deniz feneri, restorasyon çalışmasıyla 544 yıl sonra yeniden yanacak.

Patara Deniz Feneri. Fotoğraflar: AA

Patara Antik Kenti Antalya’nın Kaş ilçesinde.

2020’deki ‘Patara Yılı’ ilanının ardından başlayan yaklaşık 2 bin yıllık deniz fenerinin yeniden ayağa kaldırılma çalışmaları sona yaklaştı.

Doğal afetlerde yıkılan yaklaşık 26 metre uzunluğundaki deniz fenerinin çevresinde yapılan kazılarda binlerce orijinal yapı taşı ortaya çıkarıldı. Taşlar, hazırlanan projenin ardından bölgede kurulan ‘taş hastanesi’nde cerrah titizliğiyle işlendi.

Uzmanlar tarafından tek tek elden geçirilen ve güçlendirilen taşlar, fenerin 4 metre yüksekliğindeki podyumunun hazırlanmasının ardından vinçler yardımıyla kaldırılarak kuleye konuldu.

İmparator Nero’nun “Ben imparator Nero. Bu feneri denizcilerin selameti için yaptım” yazan yazıt ve yunus kabartmasıyla fenerin kubbesinin de tamamlanmasıyla deniz fenerindeki çalışmalar büyük oranda bitti.

Deniz fenerinde çevre düzenlemesinin ardından sembolik olarak ışığının yüzyıllar sonra yeniden yakılması ve ziyarete açılması bekleniyor.

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aktaş şunları söyledi:

* Deniz feneri, mimari form olarak kare podyum ve merkezde ana kaya üzerine iç içe geçmiş iki silindirden oluşuyor. Fenerin üzerindeki sahanlıkta da ateş yanmaktaydı. Şimdi o bölgeyi, kubbesini de tamamlamak üzereyiz. İmparator Nero ve Likya valisi Sextus Marcus Priscus’a atfedilen iki tane özel yazıt bulunuyor.

* Fener, 1300 yıl ayakta kalmış ve deprem nedeniyle yıkılmış. Arkeoloji ve bilim camiası açısından çok önemli bir değer. Sadece deniz fenerini görmek için turistlerin geleceğini düşünüyoruz. Bu fener, hem bilim camiasına çok önemli katkıda bulunacak hem de ilk ışık yandıktan sonra çok sayıda ziyaretçiyi Patara’ya çekecektir.

Milattan sonra 64 yılında Nero’nun yaptırdığı deniz fenerinin 1481’de Rodos’taki deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle yıkıldığı ve harabenin daha sonra liman alanındaki kum tepeleri arasında kaybolduğu biliniyor.