Partnerinizi tanımanız için sorular

En sevdiği filmi biliyorsanız yeniden gösterime girdiğinde partnerinizi sürpriz bir biletle şaşırtabilirsiniz. Bir hayalini biliyorsanız gerçekleştirmesine yardım edebilirsiniz. Yapılacaklar listesini biliyorsanız eğlenceli bir macera planlayabilirsiniz.

Görseller: Pexels

Tüm bunlar bir kenara, insanlar kendilerine soru sorulmasından hoşlanır. Araştırmalar başkalarına soru sormak yerine kendimiz hakkında konuşma eğilimimize rağmen, sohbet sırasında daha fazla soru soranların genellikle daha çok beğenildiğini gösteriyor.

İster yıllardır birlikte isterse yeni tanışmış olun partnerinizi ne kadar tanıdığınızı görmek için aşağıdaki listeye göz atmanızda yarar var.

Yeni çiftler için

En sevdiğin albüm hangisi?

En sevdiğin film ne? Şu ana kadar ziyaret ettiğin en sıkı müze hangisi? En çok keyif aldığın seyahat hangisiydi? İçe mi yoksa dışa mı dönüksün? Bağlanma tarzın ne? Şehir insanı mısın yoksa taşra insanı mı? Hayalindeki ev nasıl? En çok hangi film karakterini kendine yakın hissediyorsun? Neden? Son ilişkin nasıl bitti? Hiç aldattın mı? Hiç aldatıldın mı? Hayatını özetlediğini düşündüğün bir şarkı var mı? Birinde hangi niteliklere hayran olursun? 1 milyon doların olsaydı nasıl harcardın? Kar amacı gütmeyen herhangi bir organizasyon kurabilseydin, bu ne olurdu? En son ne zaman bir film seni ağlattı? Neden? Anne-babanla ilişkin nasıl? Fobilerin var mı? Varsa neler? Cuma gecesi dışarı çıkmayı mı yoksa evde kalmayı mı tercih edersin?

Gedikliler için

Ne yapmak için daha fazla zamanın olmasını isterdin? İdeal bir cumartesi gününü nasıl anlatırsın? Yarın yeni bir kariyerle uyanma şansın olsaydı bu ne olurdu? Seni daha mutlu edecek hangi küçük değişiklikleri yapabiliriz? Yaşadığımız yeri seviyor musun? Sevmediğin huy ve alışkanlıklarından kurtulmana nasıl yardım edebilirim? Daha fazla önemsememi istediğin bir şey var mı? Kişiliğim hakkında en çok neyi seviyorsun? Sence bir çift olarak en güçlü yanımız ne? En büyük zayıflığımız ne? Küçükken büyüyünce ne olmak isterdin? Çocukluğuna dair ilgili en çok neyi özlüyorsun? Yapılacaklar listendeki ilk üç şey ne? Geleceğe dair en büyük korkun ne? Deneyimlere mi yoksa nesnelere mi para harcamayı tercih edersin? Sence sevgi nasıl ifade edilmeli? Geçen yıl en mutlu anın neydi? Hep edinmek istediğin bir beceri var mı? Sosyal medya hakkında ne düşünüyorsun? Çocuk istiyor musun? Nasıl bir ebeveyn olmak istiyorsun? Birlikte ziyaret edebileceğimiz eğlenceli yer neresi olabilir?

Eğlenceli sorular

Nerede yaşamak istersin? Eğer bir solucan olsaydım beni yine de sever miydin? Seni bir filmde kim canlandırırdı? Bir filmde beni kim canlandırabilir? Abartıldığını düşündüğün oyuncular var mı? Favori tatilin hangisi? Kendine en çok güvenmek istediğinde hangi kıyafeti giyersin? Yarışmacı olarak hangi realite TV şovuna katılırsın? En niş ilgi alanın ne? Geçen hafta Google’da arattığın en tuhaf şey neydi? Gizlice sevdiğin en kötü film hangisi? Suçluluk hissetirenr zevklerin var mı?

Derin sorular