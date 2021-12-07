Partiye katılan 68 doktor ve hemşireye ‘corona’ bulaştı

İspanya’da aynı hastanede çalışan ve geçen hafta düzenlenen Noel partisine katılan 68 doktor ve hemşirenin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Yerel yönetimin açıklamasında, corona virüsü tespit edilen sağlık çalışanlarının Malaga kentindeki bölge üniversite hastanesinin yoğun bakımında çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre testi pozitif çıkan isimlerin hepsi 1 Aralık’ta düzenlenen, 173 kişinin bulunduğu partiye katıldı. Hastane çalışanlarından oluşan vakaların bir başka kaynağının da çalışanlara verilen yemek olduğu tahmin edilirken soruşturma başlatıldı.

Virüse yakalananların hastalığı hafif geçirdiği, hastanenin tüm çalışanlarının parti öncesinde hatırlatma dozu aşısını veya antijen testi yaptırdığı kaydedildi.

Başbakan Pedro Sanchez, Noel’in yaklaştığı bugünlerde virüse karşı dikkatli olunması konusunda uyararak, “Koruma ve tedbiri elden bırakmamalıyız” dedi.