Papa Gazze için ateşkes istedi

Katolik dünyasının ruhani lideri 86 yaşındaki Papa Francis, Gazze’de tarafları ateşkese çağırdı.

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Papa, Twitter hesabından şunları yazdı: “Silahlar dursun. Durun kardeşlerim: Savaş her zaman bir yenilgidir; her zaman, her zaman!”

Let the arms cease. Stop, brothers and sisters: war is always a defeat — always, always! — Pope Francis (@Pontifex) October 29, 2023

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

İsrail, art arda bombaladığı Gazze’ye su, gıda ve yakıt ikmalini keserken bölgenin kezeyinin, hastaneler dahil, tahliye edilmesini istiyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1400’ten fazla İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 3 bin 342’si çocuk, 8 binden fazla kişinin öldüğünü, 20 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Saldırılar nedeniyle Gazze’de sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

Binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.