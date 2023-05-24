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Yaramazlara biraz batar!

Pandemi cezaları iade edilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre pandemi kısıtlamaları döneminde kesilen idari para cezalarını ödeyenler bunları geri isteyebilecek.

Fotoğraf: AA

Covid-19 pandemisinin ilk iki senesinde maske takma ve sokağa çıkmama gibi kurallara uymayanlara idari para cezaları kesilmişti.


Altı ay önce torba kanunla 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silinmişti. Ancak cezasını ödeyenlere paralarının iade edilmeyeceği bildirilmişti.

Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne itiraz edildi.

İtiraz sonrası İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi’nin idari para cezalarının iade edilemeyeceğine ilişkin kararı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Buna göre maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin kesilen idari para cezaları iade edilecek.

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