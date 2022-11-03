Pakistan’ın eski başbakanı İmran Han vuruldu

Pakistan’ın eski başbakanı İmran Han’ın (70) konvoyu, ülkenin doğusundaki Vezirabad’da silahlı saldırıya uğradı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

28 Ekim’de erken seçim talebiyle Lahor’dan başkent İslamabad’a doğru yürüyüşe başlayan Han’ın hafif yaralandığı, partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) üyesi dört kişinin daha yaralandığı açıklandı.

Basında bacağından veya ayağından yaralandığına dair bilgiler paylaşılırken bir danışmanı, eski bir kriketçi olan siyasetçinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

‘Suikast girişimi’

AFP’ye konuşan bir üst düzey parti yetkilisi, ”Bu onu öldürmeye yönelik bir girişimdi. Ona yönelik suikast girişimiydi” dedi.

Pakistan Geo TV, bir şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

2018’den bu yıl nisan ayına kadar başbakanlık koltuğunda oturan Han ve destekçileri, protesto yürüyüşünün sonunda İslamabad’da oturma eylemi yapmayı planlıyordu.

Pakistan’da 10 Nisan’da Ulusal Meclis’te hükümetinin güvenoyu alamaması üzerine Han başbakanlık görevinden alınmıştı. Yüksek seçim komisyonu 21 Ekim’de Han’a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri sattığı gerekçesiyle beş yıl siyasi yasak getirmişti. Seçimlerin gelecek yıl Ekim ayında yapılması planlanıyor.