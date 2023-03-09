Pakistan’dan Türkiye’ye çadır yardımı

Pakistan’dan Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye’ye 8 bin 200 kışlık çadır taşıyan ikinci gemi yola çıktı.

Fotoğraf: Twitter/NDMA

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı’ndan (NDMA) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Suriye’ye ulaştırılmak üzere 65 konteynere yüklü 1221 ton yardım malzemesi taşıyan sivil kargo gemisi, Pakistan’ın Karaçi kentinden ayrıldı.

İçerisinde 8 bin 200 kışlık çadır bulunan 41 konteyner Türkiye’ye, 24 konteynerdeki 15 bin gıda kolisi de Suriye’ye ulaştırılacak.

#NDMApk sailed off 65 Containers with 1221 tons of load through Civ Ship for Quake-hit Turkiye & Syria

Shipment carrying 41 containers of 8200 winterized tents for Turkiye & 24 containers with 15000 ration bags for Syria. pic.twitter.com/myNEuwQ6UG — NDMA PAKISTAN (@ndmapk) March 8, 2023

Sivil kargo gemisinin 23-24 Mart’ta Mersin Limanı’na ulaşması bekleniyor.

NDMA, Türkiye’deki depremzedelere yardım taşınması amacıyla yakın zamanda charter kargo uçak seferleri de başlatacak.

Türkiye’deki afetzedeler için bin ton yardım taşıyan Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait ilk gemi, 28 Şubat’ta Karaçi’den yola çıkmıştı.

Pakistan, Türkiye’ye kara ve hava yoluyla 7 bin kışlık çadır, 33 binden fazla battaniye göndermişti.