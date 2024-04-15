Pakistan'da sel ve yıldırım: Çoğu çiftçi 55 ölü

Pakistan’ın güneybatısındaki eyaletlerde yağış ve yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 55’e yükseldi.

Fotoğraf: Temsili. (AA)

Afet kurumu yetkilileri, Pencap, Belucistan ve Hayber Pantunhva eyaletlerinde üç gündür etkili olan şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi nedeniyle en az 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA’nın haberine göre yetkililer, hayatını kaybedenlerden çoğunun buğday hasadı sırasında yıldırım isabet eden çiftçilerden oluştuğu bilgisini paylaştı.

Yağışların yol açtığı sellerde çok sayıda ev hasar görürken altyapıda da ciddi tahribat oluştu.

Pakistan’da 2022’de ülkenin üçte birini sular altında bırakan sellerde yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, 30 milyar dolar civarında hasar meydana gelmişti.