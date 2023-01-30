Pakistan’da camide intihar saldırısı: En az 32 ölü, 147 yaralı

Pakistan’ın kuzeybatısında bulunan Peşaver kentindeki bir camide intihar saldırısı meydana geldi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın aktardığına göre en az 32 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısında ölenlerin çoğunun öğle namazına katılan polis memurları olduğu belirtildi.

Yetkililer en az 147 kişinin yaralandığını ve birçok yaralının durumunun kritik olduğunu söyledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif patlamayı intihar saldırısı olarak nitelendirdi. Görgü tanıklarına göre camide en az 260 kişi vardı.

Patlamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Patlamanın meydana geldiği cami, bölgesel polis merkezi ile terörle mücadele biriminin bulunduğu yerleşkede yer alıyor.