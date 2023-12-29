Özlem Yüzak: Bir ülkenin kendi insan kaynaklarını böylesine heba etmesi ve bunu dert etmemesi

Asgari ücret 17 bin 2 TL olarak açıklandı. Yüzde 49 zam. Enflasyonun altında. Ve daha para cebe girmeden market raflarında ürün fiyatlarının etiketleri değişmeye başladı. Eli kulağındadır; enerji fiyatlarındaki zamların… Peki ne olacak? Bunun kazananı kim? Ülkenin yarısından çoğu asgari ücretli? Bu normal mi? Ya diğerleri? Onların maaşları? Onlar da artacak haliyle. Peki özel sektörde hangi şirketler, hangi sektörler bu artışları karşılayabilecek?

Verimlilikte artış, yüksek katma değerli üretimde artış olmadan çarklar nasıl ve ne kadar süreyle döndürülebilecek? İşin daha da acısı bunların sorun olarak görülüp tartışılıyor olmaması…

Gençler akın akın ülkeyi terk ediyor. Fırsatı bulan kaçıyor. Eğer dil eğitimi almışsa liseyi bitirir bitirmez başlıyor gidiş. Yetişmiş parlak beyinler ya da kendi işlerinde yetkin uzmanlar. Doktor, hemşire, kuaför, tekniker, diş hekimi, öğrenci… Akıllı ülkeler kucak açıyor. Bir ülkenin kendi insan kaynaklarını böylesine heba etmesi ve bunu dert etmemesi! Acı değil mi?

Özlem Yüzak’ın yazısı