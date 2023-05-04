Özlem Türeci’ye prestijli tıp ödülü

Almanya’da Jung Vakfı tarafından verilen tıp ödülüne immünoloji ve mRNA teknolojileri alanında çığır açan çalışmalarından ötürü BioNTech şirketinin kurucularından Özlem Türeci layık görüldü.

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Jung Vakfı, 300 bin euro tutarındaki ödülün bu yıl Türeci’ye verilmesi ile ilgili olarak, Özlem Türeci’nin sadece dünyada kullanım ruhsatı alan ilk coronavirüs aşısının geliştirilmesine katkı sağlamadığı, bunun yanı sıra kanser hastalarında kişiye özel, potansiyel tedavi yöntemlerini araştırma safhasından klinik geliştirme sürecine taşıdığı vurgulandı.

DW Türkçe’nin haberine göre vakıf, Türeci’nin yanı sıra, 31 yaşındaki doktor Ahmed Mrestani’yi de genç araştırmacı ödülüne layık gördü. Leipzin Üniversitesi Kliniği’nde epilepsi ve baş ağrısı hastalıklarının sebepleri ve olası tedavi metotları üzerine araştırmalar yapan Mrestani’ye söz konusu çalışmalarında kullanılmak üzere, önümüzdeki üç yıl için toplam 210 bin avro destek sağlanacak.

1967 yılında girişimci Ernst Jung tarafından Hamburg’ta kurulan Jung Bilim ve Araştırma Vakfı, her yıl üç dalda tıp alanında çalışmaları ödüllendiriyor.