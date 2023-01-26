Özgür Özel: Erdoğan’da ısrar edilirse YSK’ya başvururuz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığının hukuka uygun olmadığını belirterek, bunda ısrar edilmesi durumunda Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuracaklarını söyledi.

Özgür Özel. (Fotoğraf: AA)

Erdoğan seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmiş, 10 Mart’ta da yetkisini kullanıp seçimi ‘öne alacağını’ açıklamıştı.

İktidar, buna erken seçim değil ‘güncelleme’ olarak bakarken, kamuoyunda Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı ve seçime hangi kanunla gidileceği tartışma konusu olmuştu. Birçok uzman ve siyasetçi Erdoğan’ın adaylığının hukuka uygun olmadığını savunuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konuya dair sessizliğiyse eleştirilmişti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yeniden aday olmasına neden sessiz kaldığına dair tartışmalarla ilgili “Diyelim ki ses çıkardık nereye gideceğiz? YSK. O üyeleri atayan kim, Erdoğan. Verdiği karara kim itiraz edecek? İtiraz edeceğin hiçbir yer yok” demişti.

Sözcü’den Başak Kaya’ya konuşan Özgür Özel’se YSK’nın Erdoğan’ın adaylığını onaylaması halinde anayasa suçu işleyeceğini söyledi.

Özel şunları dedi: “Eğer anayasaya uygun bir aday gösterilmez ve Erdoğan’ın isminde ısrar edilirse bu durumda YSK’ya bolca başvuru yapılacağı aşikardır. YSK da Erdoğan’ın adaylığını onaylarsa Anayasa suçu işler”