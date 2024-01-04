Özgür Özel: DEM Parti’nin kent uzlaşısıyla ilgili yaklaşımını önemsiyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti’nin yerel seçimlere ilişkin benimsediği ‘kent uzlaşısı’ yaklaşımını önemsediğini belirtti.

Özgür Özel. Fotoğraf: CHP

Şu anki tabloya göre 31 Mart yerel seçimlerine millet ittifakı partileri ayrı giriyor. CHP eski ortaklarıyla ittifak için kapıyı zorlasa da bir sonuç çıkmadı.

DEM Parti’yse yayınladığı bildirgede muhalefete ‘açık kapı’ bırakmıştı: “Türkiye’nin batısında ise kenti var eden, yaşatan sosyal ve siyasal dinamikleri geniş ölçekte kapsayan tüm kurum, kuruluş, işçi, emekçi, ekolojist, kadın, gençlik, halklar ve inanç örgütleri, siyasi partiler, emek ve meslek örgütleri, demokrat ve vicdan sahibi yurttaşlar, tüm toplumsal taraflar ve siyasi aktörlerle görüşmek, müzakere etmek, birlikte yürümek, ortak mücadeleyi örecek Kent Uzlaşısı zeminini oluşturmayı öncelikli görev olarak görüyoruz.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuştu.

Yerel seçimlere değinen Özel, DEM Parti’nin yaklaşımını ‘sağlıklı bir yaklaşım’ olarak değerlendirirken iki parti arasında bir görüşme trafiğinin olmadığını dile getirdi.

Özel şunları dedi:

*(DEM Parti’yi ziyaret ettiniz, nezaket ziyareti dendi ama seçim işbirliği olanakları da konuşuldu. Heyetler oluşturuldu diye haberler var, bir işbirliği olacak mı sorusu üzerine) Bir heyet oluşturmadık. Ama DEM Parti’nin özellikle bu kent uzlaşısı dediği ve kentin değerlerini korumak, ranta geçit vermemek, kendini öteki hissedenleri ötekileştirmeyecek belli yapıda adayları destekleme noktasında bir çerçeveleri var. Bunu önemsiyorum. Ve biz üzerinde bu kent uzlaşısını sağlayabilecek adayları belirleyebileceğimizi düşünüyoruz.

*Bu bir ittifak, işbirliği değil ama o tarife uygun bizde çok sayıda belediye başkanlarımız var. Yani halkçı, yoksulu kayıran, ranta, çevre talanına izin vermeyecek belediye başkanlarını adaylaştırdığımızda, kent uzlaşısının üzerlerinde sağlanabilmesiyle ilgili bir umudum var. O noktada ben DEM Parti’nin kent uzlaşısıyla ilgili yaklaşımını önemsiyorum.

*Şu anda öyle bir görüşme trafiğimiz yok. Onlar zaten; biz doğuda adaylarımızı çıkaracağız, batıda da belli aday çıkaracağız dediler. Ama kent uzlaşısıyla ilgili de, oy verebileceğimiz aday çıkarılırsa, o adaylar üzerinde uzlaşma sağlayabiliriz diyorlar. Bunu sağlıklı bir yaklaşım olarak görüyorum.