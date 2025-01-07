Özge Mumcu Aybars: Trudeau’nun hikayesi her liderin bir dönem yükselip düşebilme olasılığını hatırlatıyor

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Justin Trudeau’nun hikayesi, zirveye çıkmanın kolay ama zirvede kalmanın ne kadar zor olduğunu gösteren bir öykü. Kanada siyaseti için artık yeni bir dönem başlıyor. Trudeau’nun yerine geçecek liderin Kanada’nın geleceği için nasıl bir yön belirleyeceği büyük bir merak konusu.

20 Ocak 2025’ye yemin edecek seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Trudeau’ya yönelik eleştirilerini sıkça dile getirdi. Özellikle “Kanada’nın büyük eyaletinin valisi Justin Trudeau” olarak alaycı bir dille bahsetmesi, iki lider arasındaki gerginliğin bir göstergesi gibiydi. Trump, Kanada’yı ABD’nin 51. eyaleti olarak görme fikrini ima ederek Trudeau’yu küçümseme tavrını devam ettirdi. Rus siyasi analist Alexander Dugin ise kendisi istifa etmeden X platformunda kendisinden bahsetti: Trudeau’nun Kyiv’e kaçmayı planladığını ve onu “globalist mülteciler” grubunun bir parçası olarak nitelendirdi.

Dünya, 2024 süper seçim yılını tamamlasa da 2025 seçim yılına belirsizliklerle girdi. Elbette her siyasi lider gibi, Justin Trudeau’nun hikayesi, her liderin bir dönem yükselip düşebilme olasılığını hatırlatıyor. Ancak bu sadece bireysel bir liderlik öyküsü değil; aynı zamanda zeitgeist—zamanın ruhu—üzerine bir düşünme fırsatı sunuyor.

Özge Mumcu Aybars’ın yazısı