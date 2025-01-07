Özge Güneş: Bireysel eylemler ve zayıf örgütlenmeler, büyük yapısal sorunlarla başa çıkmada yetersiz

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Örgütlü bir itirazın yokluğu, sorunların halı altına süpürülmesini kolaylaştırdı. Maliyetlerin yüksekliği, desteklerin yetersizliği, pazar erişiminin sınırlılıkları, sözleşmeli üretim kıskacı ve her geçen gün artan borç yükü gibi konular bir mücadele konusu olamadı. Başka bir deyişle bireysel eylemler ve zayıf örgütlenmeler, büyük yapısal sorunlarla başa çıkmada yetersiz kaldı.

2025 yılında çiftçiler, bu politikalar karşısında örgütlenme ve dayanışma çabalarını artırmak zorunda. Bu çerçevede yılın tarım-gıda bakımından en önemli konusu, mevcut sorunların nasıl bir mücadeleye dönüşeceği ve çözümün nasıl örgütleneceği olacak. Peki, bizler, sol, sosyalistler ve daha geniş muhalefet buna ne kadar hazır? Toplumun geniş kesimlerinin desteğini alacak, etkili ve örgütlü bir mücadele için gerekli adımları atabilecek miyiz? Bu soruların yanıtı, önümüzdeki dönemin şekillenmesinde kritik rol oynayacak. Aksi takdirde, 2025 krizlerin daha da derinleştiği bir yıl olarak yalnızca çiftçileri değil, tüm toplumu içine çeken bir yoksulluk döngüsü ile hafızalarda kalacak.

Özge Güneş’in yazısı