Özel’den Öztrak’ın eleştirisine yanıt: Kendini partiye dayatanlar bir etik dışılık çıkarabilirler

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti sözcüsü Faik Öztrak’ın ‘toplantı etik dışıydı’ sözlerine ilişkin “Kendini partiye dayatanlar o toplantıdan bir etik dışılık çıkarabilirler ama ben o toplantıda etik dışı bir şey görmüyorum” dedi.

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CHP’deki ‘değişim’ tartışmalarının en güçlü ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li üst düzey isimlerin düzenlediği çevrimiçi toplantının bir kısmının kaydı Youtube’a sızdırılmıştı.

Toplantıda İmamoğlu, Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Özgür Özel gibi isimler yer alıyor.

Dün düzenlenen MYK toplantısından sonra konuşan Öztrak, söz konusu toplantıyı ‘etik dışı’ bulduğunu belirtmişti: “Ülke yangın yerine dönmüşken, millet zam-zulüm altında inlerken Zoom konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin geleneklerine uymayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya ‘Evet’ diyoruz ama partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz.. (Genel merkezin haberi var mıydı?) Hayır yoktu.“

Özel, toplantıyla ilgili Sözcü TV’den İpek Özbey’e konuştu. Özel, toplantının ‘etik dışı’ olmadığını dile getirdi.

Özbey’in aktardığına göre Özel, Öztrak’ın açıklamasıyla ilgili şöyle konuştu: “İzleyicilerin taktirine bırakırım. Etik dışı hiçbir şey yapılmadı. Genel başkanı sakınan, herkesin birbirine saygılı olduğu bir toplantıydı. O toplantıdan bir etik dışılık çıkarmak genel başkan olmazsa ben olmam diyen zoraki bir bakış açısının işi. Kendini partiye dayatanlar o toplantıdan bir etik dışılık çıkarabilirler ama ben o toplantıda etik dışı bir şey görmüyorum.”