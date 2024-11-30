Özel'den MHP'ye: Türkiye'yi büyük bir ayıptan kurtarmış olursunuz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyım uygulamalarına karşı MHP’yle temasa geçeceklerini duyurdu.

Fotoğraf: CHP

Çoğunluğu DEM Partili olan belediyelere yönelik kayyım atamaları sürerken, TBMM’deki 10 siyasi parti, kayyım uygulamalarının kaldırılması için ortak kanun teklifi vermişti.

TBMM’de konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ‘bu konuyu konuşmak zorunda olduklarını’ söylemişti: “Tutuklamalar ya da son uygulamalarla kayyum atamalarının önüne geçmek için Seçim Kanunu’nu, Siyasi Partiler Kanunu’nu yeniden ele alıp soğukkanlılıkla, suçsuzluk karinesini unutmadan bu işi tartışmak zorundayız.”

Bugün CHP Genel Merkezi’nde partisinin belediye başkanlarıyla yapılan toplantıyı katılan Özel, kayyımlara karşı MHP’yle görüşeceklerini duyurdu.

Toplantıda konuşan Özel, özetle şunları dedi:

* Zaman zaman kavga eden, birbirinden ayrı düşünen Meclis’teki bütün partiler bir araya geldiler. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yanında DEM’in, İYİ Parti’nin, Saadet’in, Gelecek’in, DEVA’nın, Demokrat Parti’nin, Yeniden Refah’ın, Emek Partisi’nin ve Türkiye İşçi Partisi’nin birlikte imza attıkları bir teklifle, bu kayyım uygulamasına son verecek teklifimizi Meclis’e ilettik.

* Evveli gün de Milliyetçi Hareket Partisi’nin genel başkan yardımcısı bir kanun yoluyla bu kayyum işinin ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Ben bu kadar olumsuzluk içinde saray bütün hesaplarıyla muhalefeti parçalamaya çalışırken, hele hele kayyum meselesinden muhalefeti birbirine düşürmeye hesap ve kitap kurulmuşken, bu hesabı bozan tüm siyasi partilerin genel başkanlarının şahsında kurumsal kimliklerine, üyelerine yürekten teşekkür ediyorum oyunu bozdukları için.

* Milliyetçi Hareket Partisi’ne de diyoruz ki; iktidar partisinden bir seferlik istediğiniz bu yaklaşıma destek bulabilirseniz, Türkiye’yi büyük bir ayıptan, demokrasimizi büyük bir cendereden kurtarmış olursunuz. Milliyetçi Hareket Partisi’nin o yaklaşımını da kıymetlendirdiğimi ve dikkatle takip edeceğimizi, bu hafta içinde de kendileriyle temas kuracağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.

‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi, iktidara yürüyor’

Özel sözlerini şöyle tamamladı:

* Türkiye İttifakı, gücünün milletinden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Kırmızı beyaz renkleri ile bu ülkenin bütün renklerini kuşatır. Türkiye İttifakı ki 31 Mart’taki o zaferi, zafer değil sorumluluk görmüştür. Bunu omzunda sorumluluk görüp Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini ikinci yüzyılın ilk seçimlerinde iktidar yapmak üzere bir yürüyüşe başlamıştır. Biz, hep birlikte o yolda yürüyoruz.

* Cebinizdeki anahtar, belediyelerinizin değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin ikinci yüzyıldaki iktidarının anahtarıdır. Yürüyün arkadaşlar, arkanızda millet var, yürüyün arkadaşlar yanınızda millet var. Yürüyün arkadaşlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi, iktidara yürüyor.

* Hep birlikteyiz, dosta güven, olmayana kaygı olsun ki Gazinin partisi birdir, ayaktadır, iktidara yürümektedir. Hepinizle gurur duyuyorum, hepinizle gurur duyuyorum.