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Van'ın Bahçesaray Belediyesi'ne kayyım atandı

Van’ın Bahçesaray Belediyesi’ne kayyım atandı.

Fotoğraf: Bahçesaray Belediyesi / Facebook

İçişleri Bakanlığı, Van’ın Bahçesaray belediyesine ‘kayyım’ atandığını duyurdu.


Bakanlık, Belediye Başkanı Ayvaz Hazır’ın ‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan üç yıl bir ay hapis cezası alması ve ‘PKK/KCK’nın propagandasını yapmak’ suçundan soruşturması bulunması nedeniyle ‘görevden uzaklaştırıldığı’nı açıkladı.

Hazır’ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun atandı.

Ayvaz Hazır, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin adayı Remzi Orhan’ı 108 oyla geçerek belediye başkanı olmuştu.

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