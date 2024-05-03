Özel, Erdoğan’dan sonra Kılıçdaroğlu’yla görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir araya geldi.

Fotoğraf: ANKA

Erdoğan ile Özel dün görüşmüştü. Partinin liderlerini sekiz yıl sonra bir araya getiren görüşmenin adresi AKP Genel Merkezi’ydi.

Özel, görüşmenin olumlu sonuçlar doğuracağına ilişkin ‘iyimser’ olduğunu vurgulamıştı.

Erdoğan da Özel’in ziyaretini karşılıksız bırakmayacağını belirterek ‘yumuşama’ mesajı vermişti.

Özel, görüşmeden önce “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” diye kendisini uyaran Kılıçdaroğlu’yla Ankara’da Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi.

ANKA’nın haberine göre görüşme, yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

Toplantıda Erdoğan ile görüşmenin gündeme geldiği öğrenildi.

İkilinin görüşmesinin ana başlıklarından birinin de ‘mücadele-müzakere’ tartışması olduğu belirtildi.