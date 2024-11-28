Özel: CHP'nin milleti memnun edecek bir planı var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ‘Kürt sorununun çözümünde kimsenin planının parçası olmayacaklarını’ söyledi ve ekledi: “CHP’nin milleti memnun edecek bir planı var.”

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ANKA‘nın aktardığına göre gazetecilerle bir araya gelen Özel, özetle şu açıklamaları yaptı:

‘Tayyip bey rakibini küçümserse daha çok mağlubiyet alır’

* CHP’nin geçmişte oy alamadığı kesimlerden bugün oy almasını sadece kendi hatalarına bağlamasını Tayyip Erdoğan’ın ağzından bir öz eleştiri duymak açısından kıymetli ama üstenci ve kibirli iktidar anlayışı açısından da son derece ayırt edici veya göze sokucu. Bunun bir itirafı olarak görüyorum.

* Bir parti doğru aday belirleme yöntemiyle, doğru adaylarla, etkin bir kampanyayla ve yeni bir siyaset stratejisiyle bir başarı elde ediyor. Tayyip bey bunu sadece AK Parti çerçevesinden bakıyor. Tayyip beye tavsiyem şu; rakibini tanımadan yenemezsin. Ben rakibimi tanıdığım için 31 Mart’ı kazandım. O rakibini tanımayıp küçümserse daha çok mağlubiyet alır.

‘Geçmişte kendi belediyelerimiz olmadığı için kayyımlara yeterince tepki veremedik’

* (Kayyım atamaları) Etkin, net ve sert cevabımız durmadan devam edecek. Kayyım uygulamalarında ilk birkaç gün tepki gösterip sonra bunu terk edip bunun sürdürülmemiş olması yeni kayyımların önünü açtı bence. Eleştirmek için söylemiyorum. Halkın iradesine bir darbe varsa kendi partinizden olup olmadığına bakmaksızın tepki vermek gerekiyordu. Hakkari’de de, Esenyurt’ta da, Mardin’de de aynı tepkiyi verdik. “CHP belediyeleri öyle kolay kayyım atanabilecek belediyeler değildir ve bunu herkes görmelidir” noktasında bir ısrarımız var.

* Geçen dönem 49 belediyeye kayyım atanırken ilk günlerde tepkiler oldu ama daha sonra bu olağanlaştı, sanki bu kabullenilir gibi oldu. Siyaseten kabullenilmediğini biliyorum ama tepkiler sürmedi, sönümlendi. Bu da yenileri için ön açıcı oldu diye düşünüyorum. Öz eleştiri olarak da şunu söylüyorum: Biz de geçmiş dönemde kendi belediyemiz olmadığı için yeterince tepki vermedik.

* Bu dönem biz hem kendi belediyemize hem başka belediyelere atanan kayyımlara ciddi şekilde reaksiyon veriyoruz ve bunu sürdürüyoruz. Esenyurt’ta bir ayı tamamladık, ilk günkü ısrarla. Bunu ne kadar sürdürürlerse biz o kadar sürdüreceğiz.

* CHP, vatandaşa derdini anlatabilir bir pozisyonda şu anda. İlk atandığı gün şöyle bir şey vardı ölçümlerde: “Bir sebebi vardır.” Şimdi bir sebebi olmadığı ve bunun bir haksızlık olduğu konusunda güçlü bir inanç yükselmeye başladı. Biz bunu görüyoruz. Bence bunu AK Parti de görüyor. Çünkü milletvekilleri, belediye meclis üyeleri sokulmazken sokuldu. Yapılanların bir haksızlık olduğu konusunda onlar da geri adım attılar. Ve tablonun aleyhlerine işlediğini gördükleri için tutum değiştiriyorlar.

‘Parlamento dışında bir süreçte olmayız’

* (Çözüm süreci tartışmaları) Bence anayasa yapmak kadar kritik bir süreç. Kırk yıllık çatışmalı bir süreci Türkiye’ye çok şey kaybettirmiş olan bir terörü bitirme noktasında önemli. CHP olarak kırmızı çizgimiz, mihenk taşımız; şehit aileleri ve gaziler bu sürece rıza gösteriyorlar mı? Tut ki parlamento dışında ve parlamentoyu dışlayan geçen seferki gibi bir süreç yürütüldü. Bunu eleştiririz, doğru bulmayız ve bunun madden ve manen içinde de olmayız. Parlamentoya davet ederiz.

‘AK Parti ve MHP’nin planının parçası olmayız’

* Bildiğim bir şey var: Başkasının planının parçası olmayacaksın. CHP’nin milleti de memnun edecek, devletin de çıkarlarını koruyacak bir planı var. O da Meclis üzerinden yürümektir. Başkasının planının parçası olmayız. AK Parti ve MHP’nin planının parçası olmayız.

‘Devlet projesinden çok, Cumhur İttifakı projesi’

* Bunun ben bir devlet projesinden çok, Cumhur İttifakı projesi olduğunu düşünüyorum. Ama terör sorununu bitirmek ve Türkiye’nin artık kaynaklarının buraya harcanmasına engel olmak noktasında devletin çıkarına ve milleti rahatsız etmeyecek bir çözüme sıcak bakacağını düşünüyorum. Burada zorluk iktidar partisinin uzun süredir partiyle devlet ayrımını, devletin menfaatiyle partinin menfaatlerini birbirine karıştırmış olması veya iç içe sokmuş olması.

‘Tayyip beyin gidişini hazmedememek, bunun için her yolu denemek milliyetçilik değil’

* Devlet Bey çok milliyetçi ve ülkenin menfaatlerini düşündüğünü iddia ediyor. Tayyip Bey’in gidişini hazmedememek, bunun için her yolu denemek aslında milliyetçilik değil. Sırf Erdoğan iktidarda kalsın diye Anayasa pazarlıklarına girişmek ve bunu bir terör örgütü liderini, özgürlüğü üzerinden pazarlık konusu yapmak doğru bir şey değil. Yoksa çatışmalı süreçlerin çözümlenmesi noktasında, müzakerelerin vardığı noktada taraflar karşılıklı adımlar atarlar. Bu olağan bir süreçtir.

‘Aday belirleme yükünü 1 buçuk milyon kişiyle bölüşeceğim’

* Ben adayı en katılımcı şekilde belirlemeyi düşünüyorum veya örgütümüze çeşitli sorular sormayı, adayı adayları sormayı ve onun eğilimlerini almayı da düşünüyoruz. Tek başıma vereceğim bir karar olmadığı için bir kişi yanlış yapar, ben bu yükü en az 1,5 milyon kişiyle bölüşeceğim. O yüzden de en doğrusunu hep beraber yapacağımıza inanıyorum.

* Önce bir cumhurbaşkanı adayı belirlenecek ve iktidar değişecek. Sonra bir geçiş dönemi olacak. Daha sonra herkese makam, herkese mevki var. Türkiye’yi güçlü bir parlamentoyla ve güçlü bir yürütmeyle yönetmeye başladığımızda, gönlünden yönetmek isteyen herkese uygun bir makam ve mevki bulunur.

‘CHP göstermese de Mansur Yavaş aday olur’ tartışmaları

* Hem Mansur Bey’e hem Ekrem Bey’e partilerinin kararının dışında davranmalarıyla ilgili bir çağrı yapıldı. Orada da net bir tutum takındı her iki başkanımız da. Mansur bey bu sınavlardan geçti. Mansur bey Türkiye’nin daha iyi yönetilmesine ilişkin bir iddiası bir talebi var. Ama ben Mansur beyin, bütün CHP’nin içinde olduğu bir karar alma sürecinin sonuçlarına tüm yönleriyle saygılı olacağına inanıyorum, görüyorum. Bu konuda kendi beyanları da var.

‘Her kim iddia koymak isterse biz kimsenin önünü kesmeyiz’

(Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dışında başka isimler çıkabilir mi) Bazen bazı arkadaşlarımızın sitemlerini duyuyorum “Biz de varız” diye. Her kim burada iddia koymak kimsenin önünü kesmeyiz. Ama nihai kararı partinin en doğru adayı belirlemesi için bir yöntem belirleyeceğiz. O karara da hepimiz saygı duyacağız. Ben kamuoyunda iki adayın ismi öne çıktığı için bunu yapıyorum. Bir de kimsenin önünü kesmek zaten CHP’nin geleneğinde, kültüründe yok, olmaması lazım yani.

‘Ekrem beyle yol arkadaşlığımı kimseden gizlemiyorum’

* Bir de biz Ekrem beyle 2019’da ikinci seçimi kazandığında haberi yan yana aldık ve ilk birbirine sarılan iki kişi bizdik. O günden beri yol yürüyoruz. 2023’te seçimi kaybettik, ertesi sabah aynı duyguyla uyandık ve bu duygu ortaklığımız devam ediyor. Biz sorumluluk almak, fedakarlıkta bulunmak ama bu tarihin akışını değiştirmek ve bu iktidarı değiştirmek üzere yola çıktık Ekrem beyle beraber. Ben bu yol arkadaşlığımı da kimseden gizliyor da değilim Ekrem bey de gizlemiyor.

* O yüzden iktidarı değiştirme meselesi kişisel taleplerin çok ötesinde bir mesele. Kimimize sorumluluk düşüyor, kimimize fedakarlık düşüyor. Ama herkesin bu Cumhuriyet’i yeniden demokrasiye kavuşturma, Türkiye’yi güçlü bir parlamentoya kavuşturmak, dünyadaki güçlü parlamentoyla yönetilen ülkelerin başardığı işleri başarma, AB’ye girme, milli geliri bugünkünün beş katına çıkarma, paranın satın alma gücünü 10 katına çıkarma gibi hayallerde hepimiz ortaklaştıktan sonra sorumluluk alan, sorumluluk alır, fedakarlık yapan fedakarlık yapar. Biz bu sınavlardan son birkaç yıl içinde başarıyla geçtik.