Özel: Bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapılıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Darbe ittifakı bugünkü cumhurbaşkanına değil, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır” dedi.

Özgür Özel. Fotoğraf: AA

CHP’nin açıklamasına göre 11 Şubat’ta başlayan seçim takviminde 14 Şubat’ta ‘Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçim Yönergesi ve Seçim Takvimi’ ilan edilmişti.

Açıklamaya göre takvim şöyle:

17 Şubat Pazartesi: Cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları başlayacak

18 Şubat Salı: İlçe başkanlıklarının kaç sandık kuracağı, her sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı ve sandıkların nereye konulacağı tespit edilecek

21 Şubat Cuma: Cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 17.00’de sona erecek

22 Şubat Cumartesi: Cumhurbaşkanı aday adayları ilan edilecek

23 Mart Pazar: Oy kullanılacak

Özel partisinin Meclis’teki grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan davalara ilişkin konuştu.

CHP lideri, İmamoğlu’na beş ayrı davadan beş ayrı siyasi yasak istendiğini belirterek toplumsal muhalefetin baskı altına alındığını söyledi.

Özel şöyle konuştu:

* 23 Mart’ta büyük bir demokrasi söylemiyle adayımızı da belirlemiş şekilde erken seçim sandığını en kararlı şekilde isteyeceğimizden. Memleketin gerçek sorunlarını 81 ilde durmadan dile getireceğimizden. Onlara daha önce söylediğimiz gibi emekliye vermeyen, asgari ücretliye hakkını vermeyen, hepimizi baskı altında tutan bunlara karşı milletin gerçek gündemine seçime ve iktidara odaklanacağımızdan…

* O endişeyle CHP bir yola girdi. Bu birliktelik 31 Mart’ta Türkiye ittifakıyla tüm siyasi zamanımızda partimizin ilk yenilgimizi tattırdı diyen. Beni dört kez yenen birisi ön seçime girecek. Karşıma aday o gelirse gelip beni beşinci kez yenecek diyen birinin ve CHP’de herkes gerektiği yerde fedakarlık yapmaya ama bu baskı iktidarını değiştirmeye and içtiler. Karşılarında duramam deyip bir darbeye kalkışıyor.

* Bu darbe bugün yapılırsa bu iktidara karşısında ben dururum, 15 Temmuz’da nasıl durduysam bir darbeye bugün milletin seçtiğine sahip çıkarım.

* Bugün sistematik bir şekilde yönettiğiniz dahil olduğunuz bir darbe ittifakını görmüyor değiliz.

* O darbe ittifakı bugünkü cumhurbaşkanına değil, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanını darbe yoluyla ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız. Biz bu darbeye teslim olmayız. Ön seçim yapmayalım diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız. Varsa onların içeriden işbirlikçileri, Tayyip Erdoğan’ın çukuru sizin de yerinizdir.

* Biz biriz ve beraberiz. Bu partiyi böldürtmeyiz, muhalefeti böldürtmeyiz. İktidarı alacağız. Darbeye karşı ayağa kalkan örgütümün alnından öpüyorum. Hiçbir darbeden medet ummadık, hiçbir darbeye de teslim olmayacağız.