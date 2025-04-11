Özel: Akın Gürlek'in Erdoğan'a düzenli bilgi verip vermediğini söylesinler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Cümle alem biliyor ki (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın haberi olmadan (İstanbul başsavcısı) Akın Gürlek terini silmiyor” dedi.

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Özel, şöyle devam etti: “Akın Gürlek’in Erdoğan’ı havaalanında ya da konakladığı işte çalışma ofisinde, evinde ziyaret edip rutin aralıklarla, düzenli şekilde bilgi verip vermediğini söylesinler. Ben bu kadar net söylüyorum. Bilgiye dayalı söylüyorum, bütün AK Partililer de biliyor.”

Halk TV’ye konuk olan Özel’in açıklamaları şöyle:

“Akın Gürlek bakan yardımcısı yapılmış. Herhangi bir savcı, hakim, Manisa’daki bir savcı ‘Ben MHP’den aday olacağım’ dese… Olabilir mi? Gider MHP’den aday olur. Seçilemedi, görevine geri gelemez. Neden? ‘Sen artık MHP’lisin, adalet dağıtamazsın’ diyorlar. Çankaya’daki bir hakim, bir savcı CHP’den aday oldu, geldi. Görev yaptı, yapmadı, rengi belli oldu. Artık göreve dönemez.

9 Ekim günü o kişiyi alıp İstanbul cumhuriyet başsavcısı, yani İstanbul’da bir hukuk insanının gelebileceği en üst noktaya geliyorsunuz. Bir kere bizim anayasamız eski sisteme göre yazıldı, yenisine uyum yapıldı ya… ‘Bakan yardımcılığı da siyasi bir görev‘ demiştik. Bakanlık da siyasi bir görev. Bunların dönemeyeceğini yazın, yazmadılar. Bal gibi siyasi…

Sağ kolu kişiye Erdoğan dedi ki: ‘Akın sana İstanbul’da ihtiyacım var’… İstanbul’a götürdü, bu operasyonlar yapılıyor. Cümle alem biliyor ki, Erdoğan’ın haberi olmadan Akın Gürlek terini silmiyor, bu kadar söylüyorum.

Uçaktan iniyor, havaalanında bütün AK Partililer biliyor. Akın Gürlek’le Erdoğan ama üç ama 30 dakika baş başa görüşüyor mu, görüşmüyor mu? Görüşüyor. Görüşmüyor desinler… ‘Akın Gürlek, Erdoğan’ı havaalanında karşılamıyor. Kendisine uzun, kısa brifingler ayaküstü ya da odada vermiyor’ desinler. (AKP Sözcüsü) Ömer Çelik’e sorun.

Ben AK Partililerden, cumhurbaşkanlığından Akın Gürlek’in Erdoğan’ı havaalanında ya da konakladığı işte çalışma ofisinde, evinde ziyaret edip rutin aralıklarla, düzenli şekilde bilgi verip vermediğini söylesinler. Bu kadar net, bilgiye dayalı söylüyorum. Bütün AK Partililer de biliyor. Ya o karşılamada benim arkadaşlarım var.

Erdoğan adamı bakan yardımcısı yapmış, siyasi pozisyon. Oradan İstanbul cumhuriyet başsavcılığına atıyor. Niyeti belli. Geldiği gün 9 Ekim. İlk hareketi 30 Ekim Esenyurt’ta kayyum ataması. 30 Ekim’den beri neler oldu kronolojik olarak, bir bakın.“